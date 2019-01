Grand Prix d'Amérique : Jean-Michel Bazire, puissance 3

4

Commentaires

Exceptionnel ! Le Patron de Vincennes a non seulement remporté le Prix d’Amérique avec Bélina Josselyn, à l’issue d’une belle lutte à trois, mais il a aussi réussi à placer ses trois pensionnaires dans les cinq premiers de la course. Parmi eux ? Looking Superb, le moins riche, deuxième de la course avec ses seuls 120.000 euros de gains.



C’est son quatrième Prix d’Amérique en tant que driver mais il consacre surtout un metteur au point hors pair qui avait annoncé dès le début de l’hiver le succès de sa jument, deux fois placée précédemment dans la course.



Et pourtant à l’entrée de la ligne d’arrivée Bélina Josselyn était un peu loin des chevaux de tête mais elle s’est mise à plat ventre pour l’emporter d’un nez.



Readly Express, le tenant du titre, a eu le meilleur des parcours, lui, et il est battu de peu alors que Davidson du Pont, l’animateur de la course a conservé la quatrième place devant Propulsion qui, comme à son habitude, a terminé fort, mais trop tard. On le reverra dans le Prix de France.

Bold Eagle, seulement 6e

Et Bold Eagle ? Son entourage y croyait plus cette année que l’an passé mais il est mal parti. Et, gêné par Bird Parker, me semble-t-il, il n’a jamais pu revenir sur les premiers terminant sixième seulement.



Des autres, rien à dire de spécial. Ils ont été battus à la régulière. Carat Williams n’ayant pas son entrain habituel.



Ce fut donc 20 ans après, la victoire d’une jument mais surtout d’un professionnel exceptionnel qui, je le sais peut crisper certains, mais qui est unique et défie tous les records.