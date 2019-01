Grand Prix d'Amérique 2019 : quel avenir pour Belina Josselyn, Bold Eagle... ?

+

D’abord, il faut signaler que le départ de ce Grand Prix d'Amérique 2019, d’après mes recoupements, a été un peu précipitée à cause de quelques "gilets jaunes" qui avaient pénétré sur la piste. Lorsqu’ils ont été évacué, le départ a aussitôt été donné et certains ont pu croire qu’il serait repris, ce qui n’a pas été le cas. Bold Eagle (6ème), Propulsion (5ème) et Carat Williams (11ème) ont donc perdu la course à ce moment, alors que d’autres, plus volontaires, l’ont gagnée à cet instant.



Et maintenant ? Belina Josselyn (1ère) va courir le Prix de France le dimanche 10 février prochain, comme sans doute Readly Express (3ème) et bien sûr Bold Eagle. Pour Davidson du Pont (4ème) et Looking Superb (2ème), Jean-Michel Bazire n’était pas catégorique hier. Il attendait de voir leur récupération. Il est possible qu’ils soient également présents.



Propulsion est reparti en Suède mais pourrait, et selon moi devrait, revenir pour la course sur sa distance préférée. Bird Parker (8ème), lui, n’a pas plu à son entourage, qui s’interroge sur la suite de sa carrière. Il pourrait, dit-on, s’arrêter là. On pourrait retrouver encore dans le Prix de France Cash Gamble, et pourquoi pas d’autres Bazire comme Cleangame ou Dorgos de Guez.



Par ailleurs, Pierre Pilarski se montre fataliste. Je l’ai rencontré en quittant l’hippodrome dimanche soir et il constatait que la course avait été perdue dès le départ pour Bold Eagle. Mais il m’a donné rendez-vous pour le Prix de France. Son entraîneur, Sébastien Guarato, était un peu chafouin puisqu’aucun de ses cinq partants n’a terminé dans le quinté, de même d’ailleurs que les deux de Philippe Allaire alors que, vous le savez, JMB a placé ses trois chevaux dans les quatre premiers. Un record de plus.