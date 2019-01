Grand Prix d'Amérique 2019 : la manifestation des "gilets jaunes" bien gérée

1

Commentaires

Le responsable de la sécurité sur les hippodromes parisiens se prénomme Ali et il est bien connu de tous les turfistes qui viennent régulièrement sur les champs de courses. Il ne la joue pas gros bras, ce qui est bien. Il est présent quand il le faut, surtout avec tact et diplomatie.



Dimanche matin, il avait recruté 300 personnes pour assurer le bon fonctionnement de la réunion du Grand Prix d’Amérique à Vincennes et lui-même était présent sur les lieux dès 5h du matin car il craignait les "gilets jaunes". Une poignée d’entre eux, comme redouté, a essayé d’envahir la piste avant le départ de la grande course, et son équipe et lui-même, aux aguets, ont donc eu le bon réflexe en les évacuant en douceur au bout de trois ou quatre minutes, alors qu’on lui avait donné plus de temps si nécessaire.



Heureusement, les manifestants n’étaient pas trop nombreux et le départ, après un moment d’angoisse, a pu avoir lieu presque comme prévu, sauf pour Bold Eagle et deux autres favoris surpris par sa rapidité. J’ai revu Ali lundi soir. Il avait quand même reçu un coup au mollet mais était content de son attitude. Les dirigeants du Trot l’ont justement félicité, comme ils l’ont fait à l’équipe de communication qui, malgré un temps infâme, a presque réussi à attirer le même nombre de spectateurs que l’an passé.



Reste que si l’équipe d’Ali n’avait pas été si réactive, la situation aurait pu empirer avec des drivers pouvant s’énerver, comme les parieurs présents. Cette présence quotidienne discrète et efficace est aussi le gage d’une bonne journée pour ceux qui se rendent sur les hippodromes.