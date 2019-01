Prix de l’Île-de-France 2019 : Bilibili forfait

1

Bilibili, le brillant vainqueur du Prix de Cornulier devait disputer le Prix de l’Île-de-France, l’épreuve principale de dimanche 3 février à Vincennes. Mais son entraîneur ne l’a pas trouvé souple lors de ses derniers joggings.



Son propriétaire a donc annoncé que son meeting se terminait maintenant. Le trotteur de 8 ans va entamer une nouvelle saison de monte et on ne le reverra en piste qu’à l’automne prochain si tout va bien.



Les dirigeants du Trot ne sont pas mécontents de son absence. En effet, ayant déjà remporté déjà le Prix de Calvados et celui le Cornulier, il pouvait en gagnant obtenir une prime supplémentaire de 100.000 euros, argent qui va donc rester bien au chaud.



Du coup ils ne sont plus que 9 à vouloir disputer cette belle épreuve monté, et en l’absence également de Traders, c’est le 3ème du Cornulier, le Levesque Dexter Fromentro, qui s’annonce favori avec Camille Levesque, devant, peut-être, la championne de Stéphane Meunier Daytona Jet.