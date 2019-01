Bruno Génésio co-propriétaire de Gloire Partagée avec Antoine Griezman

+

Ce jeudi 31 janvier marque les débuts d'une pouliche de trot à Lyon, dans la 8ème course, vers 20h15. Elle s’appelle Gloire Partagée et a pour propriétaires Antoine Griezman et Bruno Génésio, l’entraîneur de Lyon, qui rejoint donc les footeux adeptes des courses comme Carlo Ancelotti, ex-entraîneur du PSG aujourd'hui à Naples, ou Stéphane Moulin, le coach d’Angers, qui aime bien parier, dit-il.



Tant mieux pour le sport hippique, qui a un déficit d’image, en voie toutefois d’amélioration. À ce sujet, j’ai rencontré Stéphane Bern à RTL, qui m’a dit être intéressé pour venir sur un hippodrome, ce qui va arriver bien sûr.



Cela dit, je ne résiste pas à reproduire, en cette veille du début du Tournoi des VI Nations, les propos dans Le Parisien de l’ancien capitaine du XV de France Fabien Galthié. Il a déclaré avoir ressenti une gifle en novembre dernier quand seulement 50.000 spectateurs se trouvaient au Stade de France pour un match contre l’Afrique du Sud. "Quand je jouais, disait-il, c’était blindé".



Bon, mais 50.000, c’est plus actuellement que les records de spectateurs pour les Prix d’Amérique et de l’Arc de Triomphe. Les courses ont encore du chemin devant elles.