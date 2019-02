Prix Maurice et Jérôme Bernardet, Guy Lux... Vraiment une bonne initiative

+

J’insiste car je vous l’ai déjà signalé. Ce jeudi 7 février à Vincennes, le Trot célèbre les journalistes qui ont participé à la popularisation des courses et qui malheureusement nous ont quitté trop tôt. Chacun d’eux a droit à son Prix, et comme les années précédentes leurs proches seront là pour remettre les trophées en leur honneur.



Les noms des Prix sont souvent liés à des chevaux, des propriétaires, des entraîneurs, des jockeys et des drivers, mais trop rarement à des journalistes selon moi, surtout au galop, et c’est dommage car ils ont eu leur part du succès dans l’aventure hippique. Bien sûr, ce sera pour moi l’occasion de célébrer encore Jérôme et Maurice Bernardet, les voix de RTL.



Maurice était un vrai passionné dont les émissions dans les années 1965/1980 étaient très suivies. Il animait également avec classe le gala des courses à Deauville. Jérôme, disparu il y a deux ans maintenant, était un collègue attentif et avait une vraie mémoire du passé. Il aimait sa présence sur ce site, qui lui permettait, outre de dialoguer chaque soir, de raconter ses souvenirs.



Il serait très content, je suis sûr, d’avoir cette reconnaissance, notamment à Vincennes qui était son hippodrome préféré avec celui d’Auteuil. Donc, merci le Trot pour cette belle initiative qui se renouvelle chaque année maintenant.