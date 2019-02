11 seulement dans le Grand Prix de France

+

Réagir

Le tirage des places à la corde a donné l’As pour Bélina Josselyn, le 2 pour le bolide Uza Josselyn (méfiance), le 5 et le 6 pour Readly Express et Bold Eagle (2 bons numéros), le 9 à l’extérieur hélas pour Davidson du Pont, et le 10 en seconde ligne pour Looking Superb.



L’épreuve, malgré le faible nombre de partants, est donc ouverte au vu de ce tirage.



JMB pourra-t-il s’en sortir avec l’As ? C’est lui le tenant du titre, Bold et Readly vont-ils faire un numéro ? Bold est sur son meilleur parcours. Enfin quid de Davidson du Pont et de Looking Superb avec leurs mauvais numéros ?



Cela dit, si Uza Josselyn prend le même départ que dans le Prix d’Amérique, la course pourrait se décanter au profit des favoris.



Seule certitude et elle me l’a confirmé mercredi : la nouvelle Miss France, Vaimalama Chaves, remettra le trophée aux vainqueurs.