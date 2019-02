Grand Prix de France 2019 : l'heure de vérité pour Bold Eagle

+

C'est l'heure de vérité pour Bold Eagle. On saura dimanche 10 février après le Grand Prix de France à Vincennes où en est vraiment le crack si attachant. Après une tentative gagnante dans le Prix de Bourgogne, il a été malheureux une fois de plus dans le Grand Prix d'Amérique (6ème) et a laissé des regrets à son entourage (et aux turfistes), pour qui il aurait certainement participé à l’emballage final sans incident.



Ce dimanche 10 févier, toutes les conditions sont en sa faveur pour une réhabilitation. Il est en effet sur sa meilleure distance, dans une course qui lui a toujours souri puisque lors des trois dernières éditions il l’a emporté deux fois et s’est classé une fois 2ème l’an passé après une lutte épique avec Belina Josselyn. Sur ce même parcours, en 2018, il a également remporté le Prix René Bailliere dans un temps canon.



Par ailleurs, il a tiré un bon numéro derrière la voiture, le 6, à côté de Readly Express et pas loin d’Uza Josselyn qui, à coup sûr, va animer l’épreuve à un train d’enfer. Les deux champions, et Belina bien sûr, auront donc un bon lièvre pour les amener jusqu’à la ligne droite où, on le sait, sur 300 m, Bold est capable de dominer tout le monde. Certains pensent qu’à 8 ans, après avoir beaucoup donné, il n’a plus le même punch. Ce n’est pas le cas de Sébastien Guarato, son entraîneur, qui a annoncé que son crack était parfait à l’entrainement ces derniers jours.



Enfin, on peut penser que, vexé d’avoir été jugé responsable dans le Grand Prix d’Amérique, son driver Franck Nivard sera plus motivé que jamais pour lui donner la bonne course. Donc vivement dimanche !