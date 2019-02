Un nouveau dimanche de gala à Vincennes

+

Vraiment la journée s’annonce festive sur place aussi bien en raison des animations que des épreuves sur la piste. Le temps étant de la partie, c’est une raison supplémentaire de s’y rendre.



Donc Le Nouvel An chinois sera fêté avec sans doute une forte présence des ressortissants du XIIIe arrondissement de Paris. Nous sommes entrés dans l’année du Cochon et il y aura de quoi se restaurer et évidement des danses et autres défilés .



Et puis , comme tous les ans, la nouvelle Miss France se prêtera aux autographes pour le public présent. Sur la piste, le Prix de France, la revanche sur plus court de l’Amérique, sera l’attraction principale , mais pas que.



Ils ne seront que 11 au départ , 9 devant et 2 derrière l’autostart mais cette 6ème épreuve est vraiment ouverte et excitante avec les champions que sont Bold Eagle, Bélina Josselyn, Readly Express, et autre Davidson du Pont .Avec un lièvre comme Uza Josselyn , le record de la course pourrait tomber !



Autre épreuve passionnante : le prix des Centaures, une course poursuite au trot monté qui a réuni 9 concurrents et ou Fado Du Chêne le cadet va essayer de résister à ses ainés qui ont 25m de plus que lui



Donc du suspens, des animations, des personnalités... Tout se présente bien pour ce dimanche de Vincennes .