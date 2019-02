Readly Express remporte un prix en France par élimination

1

Commentaires

Readly Express en était finalement le favori et il s’est imposé de bout en bout, se détachant même de ses adversaires dans la ligne d’arrivée. C’est donc une victoire suédoise acquise par Bjorn Goop d’un trotteur qui pour l’instant a réussi son hiver en terminant également 3ème du Prix d’Amérique .



Le record de l’épreuve n’a pas été battu. Il est toujours de 1’9 8 alors que le vainqueur s’est imposé en 1’10 3 .



Bold Eagle après un bon départ , puis posté en 4ème position dans le parcours, est venu attaquer le lauréat à mi ligne droite mais sans donner l’impression de le devancer. Au contraire et hélas, il a payé cette dépense d’énergie en se faisant subtiliser la seconde place par Uza Josselyn bien calée le long de la corde.



Les 3 Bazire ont fait encore un tir groupé mais dans la colonne de droite hélas. Tous ont été disqualifiés au départ, Davidson en 1er, Belina en seconde, et Looking Superb en 3ème ! J’ignore à ce moment pourquoi mais je n’ai pas vu de faute d’un autre concurrent sur eux.



Du coup Dijon a hérité de la 4ème place devant la brave Billie de Montfort. C’était bien sûr la déception dans le camp de Bold qui ira tout de même disputer fin mars à Cagnes sur Mer le Critérium de vitesse de la Cote d’Azur. Force est de constater qu’il a perdu un peu de son envie de se battre après des combats terribles. On y reviendra.