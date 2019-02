Quinté du mercredi 13 février à Cagnes-sur-Mer : des enjeux étonants

+

Le PMU, dit-on, enquête sur les enjeux étonnants dans le quinté de mercredi 13 février à Cagnes-sur-Mer au galop, le Prix du Var. Beaucoup d’argent est tombé sur le 2ème, Any Guest, battu d’une tête. Sa cote est passée de 25 à 13/1 peu avant le départ, ce qui n’a pas manqué d’étonner, et Dominique Cordier sur RTL et nos confrères de Paris Turf.



En effet, c’était un outsider parmi d’autres et pas du tout le concurrent le plus donné par la presse. Il a été devancé par Imprimeur, qui a donc enfin remporté un quinté après de multiples tentatives décevantes et ce à 11/1.



Par un hasard étonnant, 2.000 mises gagnantes ont été enregistrées dans le dur sur le couplé, qui n’a rapporté que 45 euros gagnant contre 120 sur le net. Et par ailleurs le multi en 4 a eu 340 mises gagnantes dans ce quinté contre seulement 25 pour le multi en 5. C’est d’habitude le contraire qui est le plus logique.



Donc, il y a eu des parieurs bien perspicaces, ou bien informés, et d’autres mal informés assurément.