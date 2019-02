Grand Prix de Paris, meeting d’hiver : Bazire pour finir en beauté

+

On peut dire ce que l’on veut de lui, mais il a défendu l’argent des parieurs ce jeudi 21 février dans le quinté à Vincennes en se démenant au sulky de Valokaja Hindo, pour s’imposer de peu aux dépens de Titanium Gar. La lutte était belle et la victoire lui permet de battre son propre record de succès durant le meeting d’hiver : il en est maintenant à 62.



Ce n’est pas fini puisque ses deux pensionnaires sont favoris du Grand Prix de Paris, dimanche 24 février : Belina Josselyn, qu’il va driver, et Looking Superb, associé à Alexandre Abrivard. Tous les deux doivent se réhabiliter après leurs faux pas du Grand Prix de France - la piste collante n'a pas plu à Belina ; cette fois le terrain sera meilleur.



Ils ne seront que 12 au départ de ce Grand Prix de Paris. Ce ne sera donc pas le quinté. Carat Williams, Uza Josselyn et Tessy d’Été devraient être les principaux adversaires des deux Bazire. Il y a encore une dizaine de réunions d’ici à la fin du meeting d’hiver, donc la possibilité pour JMB de placer la barre encore plus haut au niveau des victoires.