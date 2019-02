Quelques infos du galop

+

Il y a eu quelques commentaires et annonces ce vendredi 22 février, alors que le meeting de trot de Vincennes se termine dans quelques jours et que le plat et l’obstacle vont prendre la relève.



Tirant les enseignements du Grand Prix d’Amérique, Edouard de Rothschild reconnait qu’il n’est plus possible financièrement d’avoir la réunion du prix de l’Arc de Triomphe entièrement protégée. Mais il évoque la possibilité de ne pas courir, par exemple, une heure avant l’épreuve pour inciter les parieurs à miser.



De son coté, Jean d’Indy, responsable de l’obstacle, a émis le souhait que l’hippodrome de Nîmes devienne le pôle régional de la discipline dans le sud-est, au détriment des champs de courses de Marseille et de Hyères.



Enfin, jusqu’au 3 mars prochain, France Galop propose une offre de lancement de la nouvelle saison sur son site de billetterie : les 5.000 premiers acheteurs bénéficieront du système une place achetée donne droit à une autre offerte, quelle que soit la réunion, donc également pour les plus importantes comme l’Arc, le Diane ou le Grand Steeple. De quoi faire des économies vu les tarifs proposés ces jours-là.