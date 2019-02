JMB et Bélina en capitale

+

Tous deux sont évidemment les favoris du Grand Prix de Paris ce dimanche. C’est la 6e épreuve de la réunion vers 16h25 et ils ne sont que 12 au départ de ce qui est quand même un Pick 5 attrayant.



4e en 2017, seconde l’an passé, Bélina Josselyn, auréolée de son succès dans l’Amérique, peut devenir ainsi le 3e trotteur depuis les années 2000 à réaliser le doublé après un certain Bold Eagle qui lui courra le 10, mardi à Cagnes-sur-Mer.



Elle a le droit évidemment de le faire, de par son aptitude au parcours et de par la vista de son entraîneur déjà cinq fois lauréat de la course, qui n’est pas une épreuve simple à driver avec sa longue distance de 4.150m. Plusieurs options sont possibles et c’est aussi une course de pilotes.



Son principal adversaire est un autre de ses chevaux, Looking Superb. Il a été malheureux comme Bélina dans le Prix de France mais, selon JMB, tous les voyants sont au vert.



Après, on peut penser à Carat Williams un objectif pour Sébastien Guarato, à Tessy d’Été que Franck Nivard a préféré à Cash Gamble, à Tony Gio qui sait finir fort ses parcours, et à la brave Uza Josselyn qui déserte les courses de vitesse pour tenter un coup.



Sa présence à l’arrivée en même temps que Bélina serait un plus pour les Bernard qui sont les éleveurs des Josselyn et qui ont réussi un bel hiver avec deux juments nées du même père Love You au nom prédestiné.