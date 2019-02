Bazire évidemment

+

Toujours bien placé dans le sillage de son autre pensionnaire Looking Superb 6ème décevant cette fois, il s’est détaché dans la ligne d’arrivée pour s’imposer en roue libre devant un bon Tony Gio et Carat Williams.



La jument a donc réussi à remporter les 3 grandes courses de Vincennes, l’Amérique et le Prix de Paris cette année, le prix de France l’an passé comme un certain Bold Eagle. Du bel ouvrage pour JMB qui compte maintenant 6 succès dans ce grand Prix, à 1 victoire du record de Jean René Gougeon.



JMB plus que jamais grand triomphateur de ce meeting d’hiver qui aura une dernière occasion de bien s’illustrer au haut niveau samedi prochain dans le prix de sélection avec une autre de ses flèches Davidson du Pont. C’est vraiment le Patron du trot !