Plus d'infos sur les concurrents du Prix de Paris

+

Réagir

Le team Bazire dans le collimateur

JMB s’est pris deux jours de suspension jeudi et vendredi prochain pour avoir communiqué avec un autre pilote durant la course. Alexandre Abrivard a pris aussi deux jours, également jeudi et vendredi, pour avoir contraint Bahia Quesnot à empiéter sur la piste de dégagement.



Justement Looking Superb n’a pas fait sa course

Selon son driver, il s’est tiré la bourre avec la jument des Guelpa durant tout le parcours usant ainsi de son influx. C’est pourquoi il n’a terminé que 6e juste devant Bahia Quesnot alors qu’il était le second favori de l’épreuve.

L’avenir de Bélina Josselyn

Donc 3e trotteur à avoir remporté les 3 grandes courses de l’hiver, elle va se reposer un mois puis sera revue en piste, si tout va bien, le samedi 20 avril à Enghien dans le prix de l’Atlantique. Ensuite, elle devrait logiquement disputer les belles épreuves de la fin du printemps à Vincennes et notamment le prix René Baillière le 23 juin prochain. A la fin de sa carrière, elle ira à Ready Cash.

45ème Groupe 1 pour JMB

45e Groupe 1 pour JMB depuis ses débuts dans la profession. Un 46e est possible dès samedi prochain après, auparavant sans doute, une nouvelle victoire dans un quinté jeudi avec l’excellent Dorgos de Guez.

Pas d’angoisse du côté d’Uza Josselyn

La jument n’était pas sur son parcours (c’était trop long). Elle le sera le 10 mars à Cagnes sur Mer pour le Critérium de vitesse de la Cote d’Azur contre Bold Eagle et Readly Express tout de même.

Carat Williams va retrouver Vincennes

Carat Williams retrouvera lui Vincennes pour y disputer le prix Chambon P dans quelques semaines, dixit Sébastien Guarato.



Le beau geste de JMB

Il a remis en fin de réunion dimanche 9.500 euros à une association qu’il parraine et dont le but est de promouvoir la recherche médicale pour aider à la rééducation de victimes d’accidents neurologiques. Et il sait de quoi il parle puisqu’il a eu deux AVC.