Jean-Michel Bazire grand triomphateur d'un meeting d'hiver globalement positif

+

Réagir

Les bonnes notes

JMB a écrasé la concurrence étant avec 66 succès à ce jour en tant que driver et 86 en tant qu’entraîneur celui qui évidemment a le mieux réussi. Sa jument Bélina Josselyn est celle qui a gagné le plus : 600.000 euros .





La fréquentation

Un nouveau grand bravo à la Communication du trot puisque 165.000 spectateurs ont assisté aux 90 réunions. C’est, malgré les intempéries, les "gilets jaunes" et la morosité ambiante, 10% de plus que l’an passé avec un bel indice de satisfaction et de nombreuses animations pour les petits venus en famille puisque 90.000 adultes ont été dénombrés. Les flyers distribués dans un périmètre de 30 à 40 km autour du champs de courses et surtout maintenant le digital ont fonctionné à plein. C’est une belle réussite pour Valérie François qui a repris le flambeau après le départ d’Isabelle Coltier-Spiera .



Après le Prix d’Amérique, c’est la journée du Grand Prix de Paris qui a été la plus fréquentée avec 16.000 participants. Sur le champs, en conséquence, les enjeux ont progressé de 3,8% durant le meeting avec une mise moyenne par pari de 20 euros .



Côté technique

On peut dire qu’il n’y a pas eu de scandale particulier et que globalement les décisions des commissaires de courses ont été bien reçues par les joueurs. La moyenne des partants par quinté a été de 16, ce qui est bien. Par ailleurs le Prix d’Amérique a donné lieu à une belle empoignade finale, et la moyenne d’argent distribuée par course a été de 54.000 euros, ce qui est le must en Europe .



Les flops

Pas de quintés dans les Prix de France et de Paris, ce qui est dommage car ces épreuves prestigieuses se disputent avec des trotteurs bien connus. Les trotteurs étrangers , à l’exception de Readly Express, se sont faits plus rares dans ces courses hélas et il y a eu des blessés chez les tricolores comme Briac Dark. 1 ou 2 concurrents absents et c’en était terminé du quinté !

Les enjeux surtout

Le nouveau quinté lancé le 10 janvier n’a pas encore pris avec notamment la suppression du 4/5 qui n’a pas favorisée le recyclage. Au total, tout compris, Pmu, Pmh et autres opérateurs, le Chiffre d’Affaires a été d'1,182 millions d’euros, en baisse de 4, 5% sur 2018.





C’est surtout la 1e partie du meeting, avec l’émergence des "gilets jaunes", qui en est responsable car la seconde a été meilleure depuis le début de l’année .



Enfin, si les dimanches à thèmes ont été excellents, il faut constater que la fréquentation s’est encore réduite en semaine avec souvent une moyenne de 400 spectateurs, ce qui n’est pas beaucoup .



Quant à Bold Eagle, il a été un peu décevant, n’ayant plus la marge d’antan pour devancer ses adversaires. Il a 8 ans, a déjà beaucoup combattu, et ce n’est pas terminé puisqu'il sera en piste tout le printemps .



Bon, aux dirigeants du Trot de voir comment améliorer ces résultats. J’ai une idée pour que le prix de Paris soit le quinté, il faudrait peut-être l’ouvrir aux hongres. Et vous, vos commentaires ?