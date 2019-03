Critérium de vitesse de la Côte d’Azur : Readly Express mieux placé que Bold Eagle

+

Réagir

Ils ne seront que 9 au départ du Critérium de vitesse de la Côte d’Azur, dimanche 10 mars à Cagnes-sur-Mer, et ce ne sera donc hélas pas le quinté faute de combattants. Bold Eagle et Readly Express se retrouvent. Tous deux ont délaissé le Grand Prix de Paris pour cette épreuve de vitesse sur 1.609 m que Bold a remporté l’an passé.



Il a a tiré ce jeudi matin le 7 derrière l’autostart, qui va le voir s’élancer à l’extérieur de ses principaux concurrents. Ce n’est pas un bon tirage pour le crack, qui risque d’être pris de vitesse par deux débouleurs mieux placés : Uza Josselyn, qui a le 4, et surtout Readly Express, qui a hérité du 1, le numéro de Bold l’an passé.



S’il refait le même numéro que dans le Grand prix de France, où il s’était imposé de bout en bout, cela peut suffire pour la victoire. Dijon s’annonce également compétitif pour un bon accessit avec son numéro 5. Ce sera la 6ème course de la réunion 1, qui comprend un quinté également bien composé aux environs de 16h.