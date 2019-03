Grandes courses au trot : un vrai problème de partants

+

Réagir

Ceux d’entre vous qui l’ont encore signalé jeudi ont raison. Ni le Prix de France, ni celui de Paris, ni donc dimanche le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur n’ont réuni assez de participants pour que cela soit des quintés.



Pourquoi ? J’ai essayé d’en savoir plus. Voici quelques pistes :



- Le programme, qui pourrait être un peu plus optimisé

- Les blessures bien sûr (par exemple pour Briac Dark, absent des joutes)

- Le vieillissement de quelques concurrents qui ont beaucoup donné et prennent leurs retraites plus tôt (Akim du Cap Vert par exemple)

- La prudence des entraîneurs pour les jeunes (seul Eridan a couru à 5 ans dans l’Amérique)

- L’absence criante cette année des champions étrangers, notamment scandinaves, qui à l’exception de Readly Express ont préféré courir chez eux (exemple avec Daniel Reden qui n’a pratiquement pas couru à Vincennes cet hiver contrairement à l’an passé)

- Pour les Français, les contraintes budgétaires : hausse des carburants, diminution pour raisons d’économies des allocations au trot (10% de moins pour les belles courses), opposition parisienne relevée avec les Bazire et les Guarato qui ne permet que des accessits alors que certains provinciaux ont des épreuves près de chez eux



Tout cela explique le manque de partants. Reste à savoir s’il s’agit cette année d’un cas d’espèce ou si la tendance va se poursuivre. On espère que non car comme tout turfiste, je pense qu’il est plus agréable de parier sur des champions que sur des inconnus.