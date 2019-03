Critérium de vitesse de la Côte d’Azur : Bold et Readly en embuscade

+

Les champions, 3 fois vainqueurs chacun de l’Amérique et du Prix de France, ont de mauvais numéros de corde sur les 1.609m de ce parcours de vitesse. Readly a l’as et Bold le 7 alors que les places du milieu 3, 4, 5, sont considérées comme les meilleures.



Sur RTL dans l’émission On refait les courses Thomas Bernereau, l’un des propriétaires avec Pierre Pilarski, a considéré que c’était une mauvaise nouvelle pour Bold qui est le tenant du titre après son numéro de l’an passé. "Une douche froide", a-t-il ajouté, en précisant qu’il ne savait pas quelle serait la meilleure option pour le parcours de son crack.



Avec l’as Readly, qui bien que suédois, n’a pas trop l’habitude ce ces parcours de vitesse, risque de ne pas s’élancer aussi vite que les bombes que sont Uza Josselyn et Dijon mieux placées que lui.



Cela s’annonce donc comme une course de drivers qui devront prendre la bonne option mais le record de vitesse dans ces conditions pourrait tomber !



En attendant, il convient de rappeler que Bold a gagné l’an passé avec l’As et Timoko il y a 3 ans avec le 7.



Réponse vers 16H25. Mais une chose est certaine, le vainqueur aura mérité son Groupe 1.