Readly Express extra, Bold Eagle disqualifié

Il était pourtant parti prudemment mais Bjorn Goop ne s’est pas affolé et a profité de la longue droite pour revenir sur Dijon en tête dès le départ et finalement l’ajuster à quelques mètres du poteau pour égaler à son tour le record de ce Critérium de vitesse de la Côte d’Azur.



C’est de bon augure, a notamment déclaré le pilote suédois, à propos de l’Elitloppet qui sera la dernière course de la carrière de Readly, qui cet hiver, a donc terminé 3e de l’Amérique avant de remporter le Prix de France et ce Critérium , deux courses très rapides. Bold a donc déçu en étant quasiment arrêté à l’entrée de la ligne d’arrivée avant d’être disqualifié. Il avait pris un super départ mais s’était retrouvé à 2 avec Dijon à la corde. Il n’a sans doute pas pu reprendre son souffle et sa contre- performance, à cette heure, n’est pas encore explicable.



Uza Josselyn a aussi déçu en ne terminant que 4e derrière la locale Bahia Quesnot ressuscitée au bon moment comme souvent dans son écurie.



On aura, je pense, lundi de plus amples précisions sur Bold et ce ne fut pas la journée de la casaque Pilarski avec les malheurs de Cash And Go dans le quinté , l’absence de Dunbar à l’arrivée de sa course , et la contre- performance du crack . Ce ne fut pas la journée non plus de ses nombreux preneurs évidemment et de certains journalistes , dont moi , pour qui les arrivées de Cagnes sur Mer , que ce soit au galop ou au trot , sont vraiment déroutantes !