Bold Eagle : stop ou encore ?

C’était donc le coup de massue dimanche soir pour les turfistes et l'entourage de Bold Eagle, après sa contre-performance dans le Grand Critérium de Vitesse. Même avec un mauvais parcours, il aurait dû terminer 3ème ou 4ème, disait dans un premier temps Sébastien Guarato, avant d’annoncer des examens pour savoir si son crack est atteint d’une quelconque maladie ou d’un virus.



J’imagine que les investigations ont commencé ce lundi dès le retour du champion dans son écurie. Du coté de Pierre Pilarski, on se demandait (propos recueillis par Claude Piersanti sur place) si Bold n’était pas tout simplement, à 8 ans, fatigué de combattre au plus haut niveau et on laissait entendre, si c’était le cas, que l’heure de la retraite allait venir. Des propos tenus sous le coup de la légitime déception évidemment.



Il va donc falloir attendre encore quelques jours, voire quelques semaines, pour qu’une décision soit prise. Bold devait en principe courir à Naples ou à Enghien dans les semaines à venir. J’imagine mal son entraîneur ne pas tenter une dernière course pour en avoir le cœur net. Ce qui est certain, c’est qu’outre l’attachement que le crack opère auprès de ses proches, il est un plus formidable pour les enjeux. Ils ont été bons sur sa course à Cagnes et ils ne l’étaient pas en son absence dans le Grand Prix de Paris.



En ces temps où la grogne le dispute à l’abattement, course après course (j’y reviendrais mardi), son retrait serait encore une mauvaise nouvelle pour les dirigeants hippiques. Une de plus depuis le début de l’année.