Quintés : des idées pour plus de régularité

Puisque ce pari bât de l’aile, il faudrait selon moi, d’une part ne plus l’avoir quotidiennement et d’autre part réduire le nombre de courses pour les chevaux susceptibles de le courir. Evidemment, ce n’est pas possible actuellement quand les recettes baissent, mais cela redonnerait du moral aux turfistes réguliers comme vous, comme moi.



Je m’explique. En voyant les dernières épreuves, on se rend compte que les pilotes ou leurs entourages ne font pas de fixation sur une arrivée, dans la mesure où ils peuvent avoir la même épreuve trois semaines plus tard. Cela entraîne des contre-performances agaçantes où l’on reconnait ne pas avoir eu ses aises et c’est tout.



S’il n’y avait dans le programme qu’une ou trois courses pour ces chevaux, nul doute que tout le monde serait plus motivé pour faire l’arrivée et en premier lieu les favoris. Quant à réduire les quintés, cela avait déjà été souhaité par Denis Weibel il y a quelques années quand il dirigeait Clairefontaine. Cela en referait un vrai événement, comme au Japon où on ne court que le week-end et où les recettes continuent d’exploser.



Ce sont mes idées. Les vôtres sont les bienvenues même si l’on n’est pas entendu.