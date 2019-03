Bold Eagle : rien de définitif malgré l'infection des poumons

+

Comme je le laissais supposer dimanche soir, l’entourage du crack n’a pas l’intention de le mettre à la retraite sans une dernière course. Bold Eagle a comme prévu subi des examens ces dernières 48 heures. Ils ont montré qu’il avait une infection des poumons qui explique donc en partie sa contre-performance dans le Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur.



Cité par Paris Turf, Pierre Pilarski précise que le champion va se soigner et se reposer avant, s’il ne montre pas quelque chose de négatif à l’entrainement, de disputer une prochaine course. Ce ne sera pas à Naples comme prévu mais début juillet prochain à La Capelle avec, il le souhaite, Sébastien Guarato à son sulky en remplacement de Franck Nivard.



Il justifie ce choix d’une part pour que son entraîneur ait les vraies sensations sur la forme du trotteur et d’autre part comme un remerciement si ce devait être sa dernière course. D’ici là, le mental du crack sera également surveillé et évalué. De toute façon, à 8 ans, il n’a pas fini de faire parler de lui puisque sa carrière d’étalon est partie en trombe avec, notamment, la victoire de Green Grass dans le Critérium des Jeunes. Et tant mieux pour le trot.