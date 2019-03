Belina Josselyn, Looking Superb, Aubrion du Gers... Où en sont les champions de Jean-Michel Bazire ?

+

Réagir

Quelle écurie. "JMB" a beau déclarer vouloir réduire la voilure en 2019, je ne vois pas comment il va faire avec les champions dont il dispose.



Belina Josselyn ne sera revue qu’à l'automne prochain. La lauréate du Grand Prix d’Amérique, qui souffre d’une fêlure, a déclaré le boss à Paris Turf. Rien de grave, a t'il ajouté, sauf que sa saison de printemps est annulée. À 8 ans, elle sera préparée pour les belles joutes de l’hiver prochain.



En attendant, ses autres champions sont opérationnels. Looking Superb s’est promené mercredi dans le quinté de Laval. Aubrion du Gers rentre ce vendredi dans le quinté de Caen, dont il est le grand favori, avant peut-être d’aller à l’Elitloppet. Dreambreaker et Cleangame sont engagés le samedi 23 mars prochain à Vincennes dans de belles épreuves.



Les congés de Bazire n’auront donc été que de quelques jours et je pense qu’il devrait également disposer de belles cartouches pour le GNT, pas à Marseille à la fin du mois mais sans doute un peu après car il est incontournable dans ce tournoi qu’il remporte quasiment tous les ans.