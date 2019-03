Macaire, Nicolle, Fabre, De Royer-Dupré, Head : les tops sont les tops

+

Rien à dire et c’est chaque année la même chose. Samedi, Guillaume Macaire a remporté quatre courses à Auteuil en devançant parfois de peu François Nicolle. Dimanche, l’épreuve principale a été remportée à Saint-Cloud par André Fabre, qui de plus a fait le jumelé. À l’arrivée, depuis le début de l’année, presque à chaque fois le "muet de Chantilly" s’annonce incontournable encore à 73 ans, d’autant que les cheikhs de Dubaï ont une sacré écurie chez lui via Godolphin.



Derrière eux, Alain de Royer-Dupré, 74 ans, et Freddy Head, 71 ans, devraient encore bien se distinguer en plat. Ils ont les meilleures origines et la quantité alliée à la qualité. À côté d’eux et des entraîneurs vedettes britanniques très présents, il n’est pas évident pour, d’une part, les bons moyens de se distinguer, et d’autre part pour les jeunes d’éclater, ce qui met ces derniers souvent dans le rouge.



Plus que jamais, les courses, en raison des difficultés économiques, sont une activité sélective, et pas seulement pour les chevaux hélas. Les turfistes, eux, peuvent toujours jouer ces vedettes du galop comme JMB au trot pour gagner peu mais souvent.