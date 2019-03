Vincennes : reprise des nocturnes avec des nouveautés

+

Revoilà les nocturnes de Vincennes, quelques semaines seulement après la fin du meeting d’hiver. La première en 2019 aura lieu vendredi 22 mars, et désormais elles débuteront en fin de semaine à 18h30 pour s’achever vers 22h avec un quinté toujours fixé à 20h15.



Le mardi, en revanche, il n’y aura plus d’événements ; ce seront des semi-nocturnes du 2 avril au 7 mai à partir de 16h et jusqu’à 20h, et du 14 mai jusqu'à la fin juin des vraies nocturnes, de 18h30 à 22h.



Quelques drivers, comme Matthieu Abrivard, se disent satisfaits de ces changements car cela leur évitera des ennuis de circulation notamment. Cela dit, ils sont dû aussi au fait que les établissements de prises de paris sont souvent fermés tard le soir et que les enjeux le mardi en nocturne ne sont pas terribles.



Reste que cela peut poser des problèmes de fréquentation sur l’hippodrome car le public n’est pas forcément disponible dès 18h30, voir dès 16h les premiers mardis du printemps. C’est une expérience qui sera analysée évidemment sur la durée.