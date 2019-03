Bold Eagle : la suite mais pas la fin du feuilleton

+

Réagir

Le dernier rebondissement a donc eu lieu en début de semaine quand Pierre Pilarski, le principal propriétaire du crack, a annoncé qu’il sera drivé par le Suédois Björn Goop lors de sa prochaine sortie à Enghien, si tout va bien, dans le Prix de l’Atlantique le samedi 20 avril prochain.



Pourquoi ce désaveu de Franck Nivard, qui ne s’est pas exprimé depuis sur le sujet d’ailleurs, étant en vacances jusqu’à ce samedi ? Parce que, a-t-il ajouté, Franck respecte trop Bold Eagle, et surtout parce qu’il est toujours dans son idée de lui faire effectuer une carrière internationale, notamment en Scandinavie.



Mais dans le même temps, Goop se faisait opérer d’un rein, conséquence d’une vielle blessure due à une chute il y a 9 ans. Selon lui, sa convalescence devrait se terminer mi avril, donc tout juste avant le retour sur la piste du crack, si le trotteur est prêt physiquement et mentalement pour cela.



Cela fait encore beaucoup d’incertitudes et le feuilleton peut encore apporter une nouvelle péripétie.