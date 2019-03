Édouard de Rothschild pense à un second mandat

+

Le président de France Galop a livré quelques propos intéressants à Paris Turf dans son numéro de ce samedi. À la question : "Serez- vous candidat aux prochaines élections du Galop", il a donc déclaré y réfléchir, ce que je traduis par un oui.





Sur le nouveau Quinté en place depuis janvier, il a deux commentaires : d’une part il réclame du temps pour que ce pari s’installe et d’autre part il estime que la reconquête ne se fera pas, pour les courses, au travers d’un jeu de combinaison. Il souhaite donc que l’on trouve un pari attrayant pour les nouvelles générations et rentable pour la filière. Bon, on espère qu’il arrivera bientôt !



Sur les hippodromes, il souhaite que Longchamp devienne un lieu de vie et pas seulement lors des réunions hippiques et il annonce qu’à partir du mois d’avril prochain la brasserie principale du champ de courses restera ouverte du mercredi aux dimanche qu’il y ait des épreuves ou non ! Au passage, il y signale des améliorations cette année, notamment une augmentation des sanitaires qui faisaient défaut l’an passé !



Sur Maisons-Laffitte qui doit cesser à la fin de l’année, il se retranche derrière la décision prise par son conseil d’administration et se montre dubitatif pour y revenir dessus.

Enfin, il déclare avoir proposé, son dada, de regrouper le galop, le Pmu et le trot dans un même bâtiment (pour faire des économies) mais reconnait que le Trot n’y est pas favorable.



Bref un constat, quelques avancées et beaucoup d’attentes encore. À suivre...