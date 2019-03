Que faire pour les quintés ?

2

Commentaires

Trois favoris au tapis, deux au galop et le troisième à bout de souffle après avoir mené grand train. Et donc trois outsiders à l’arrivée. C'est le triste bilan de la deuxième étape du GNT à Marseille-Borely ce mercredi.



Il y a eu des gagnants mais je ne suis pas certain que l’expertise vendue pour le nouveau quinté y soit pour beaucoup. Les arrivées surprises s’enchaînent au trot maintenant, après l’obstacle dimanche dernier et le plat tout au long de la semaine.



Il faut donc de la persévérance, et un bon porte-feuille aux quelque 400.000 parieurs quotidiens pour remettre au pot après chaque surprise. J’ai peur à vous lire, et je vous comprends, que d’aucuns se lassent au fur et à mesure.



C’est d’autant plus inquiétant que la privatisation de la Française des Jeux en discussion au parlement va arriver plus vite que prévue et qu’elle va apporter une offensive commerciale plus importante encore pour une entreprise en pleine forme, elle.



Il est, pour moi, urgent d’une part que les professionnels favoris de ces épreuves tiennent leurs rangs sur la piste et que d’autre part on trouve un nouveau pari capable de redonner de l’espoir à des turfistes désemparés comme certains pronostiqueurs, ceux du moins qui se mettent à la place des joueurs (dont votre serviteur) et pas ceux qui félicitent les gagnants, quel qu’ils soient, tout le temps.