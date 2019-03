Dubaï : qui veut gagner 35 millions de dollars ?

+

Réagir

109 galopeurs et 10 cavaliers Français seront notamment au départ samedi 30 mars de la traditionnelle réunion de gala à Dubaï qui offre la somme extraordinaire de 35 millions de dollars à travers les neuf courses de la journée, sur lesquelles on peut parier chez nous, à partir de 12h30, en 3ème réunion.



Christophe Soumillon et Mickael Barzalona seront en piste dans cinq des neuf épreuves, le plus souvent pour la casaque Godolphin (des cheikhs locaux). Christophe Lemaire le sera dans trois. Seront également présents Julien Augé, Olivier Doleuze, Fabrice Véron, Aurélien Lemaitre, François-Xavier Bertras, Flavien Prat et Alexis Badel.



Soumillon et Doleuze seront au départ de la World Cup, la course la plus richement dotée (12 millions de dollars à gagner en trois minutes), tout comme Barzalona qui se trouve être le favori de l’épreuve avec Capezzano.



Quant à Lemaire, il sera en selle vers 16h20 sur l’attraction de la réunion, la meilleure jument japonaise du moment, Almond Eye, qui effectue sa rentrée après une multitude de succès. Son entourage vise bien sûr l’Arc de Triomphe, dont elle sera l’une des favorites si elle remporte avec style cette 7ème course du jour.