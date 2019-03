Almond Eye est bien une championne

+

Réagir

La jument japonaise était très attendue pour sa rentrée et sa première tentative hors de son pays à Dubaï. Eh bien, elle s’est imposée en roue libre dans une épreuve sur 1800m, plus courte que les 2400m auxquels elle est habituée.



Christophe Lemaire, très confiant avant la course, a monté tranquille et après avoir déboité, a encouragé gentiment sa championne jusqu’au poteau. Elle est ainsi apparue calme et maniable et elle a donc gagné sans problème son billet pour l’Arc de Triomphe en espérant qu’il ne lui arrive rien d’ici là.



Une édition 2019 qui promet déjà avec les présences d’Enable, de Sea Of Class et donc d’Almond Eye, les juments paraissant avoir l’avantage jusqu’à présent sur les mâles .