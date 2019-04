Quintés : je commence à être désabusé

1

Commentaires

Encore une fois, l’arrivée du quinté de dimanche à Auteuil m’a agacée. Il y avait une ligne qui paraissait fiable, avec une épreuve courue trois semaines auparavant, et de nouveaux venus en provenance d’écuries de qualité. Résultat : deux sauteurs seulement ont fait l’arrivée et les autres ont surgi de nulle part. Il était difficile en faisant le papier de les plébisciter aux dépens des premiers nommés.



Les entourages se disent déçus et les turfistes sont en droit de l’être, d’autant que cela se répète à l’envie en plat, et donc pour la première fois en obstacles. Dans le même temps, on apprend que les grands parieurs internationaux, situés on ne sait où, ont eux fait tilt en touchant une fois de plus le multi gagnant en 4, non en 5 ni en 6. On nous dit qu’ils perdent aussi de temps en temps mais on aimerait des chiffres fiables pour en être certain.



En attendant, la suspicion et l’abattement sont de mise, et votre serviteur, qui a quand même eu le plaisir d’en trouver un la semaine dernière, ne sait plus quoi faire face à ces quintés. Donc, si vous avez des idées, je suis preneur.



À noter que plusieurs arrivées d’Auteuil, toujours dimanche, ont vu des gros outsiders s’imposer, et que de plus RTL a fonctionné dans le flou sur l’hippodrome en raison de matériels installés défaillants sans que l’on ait été prévenus. Cela s’ajoute au reste.