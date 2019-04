Deux belles réunions à Auteuil et Vincennes samedi 6 avril : dommage

+

deux belles réunions sont programmées samedi 6 avril. Elles ont lieu à Auteuil à partir de 12h30 et à Vincennes une heure plus tard. La première, bien composée, se terminera par le Prix Murat, qui mène au Grand Steeple, avec les bons Bipolaire, Storm of Saintly et évidemment Milord Thomas. La seconde verra également de très bons trotteurs en piste et se terminera par la présence de Face Time Bourbon, drivé pour l’occasion par Éric Raffin en remplacement de Björn Goop, convalescent.



C’est à mon avis regrettable d’offrir le même jour ces deux réunions, alors que certains jours sont très pauvres en région parisienne comme ce mardi à Maisons-Laffite ou jeudi à Saint-Cloud. Les turfistes devront choisir leur camp, et même s’ils pourront miser sur place sur l’autre réunion ce n’est pas pareil que de vibrer sur place.



L’explication vient sans doute des études qui montrent que les samedi sont parfois plus joués que les dimanche, mais à un moment où l'on parle d’optimisation du calendrier je ne pense pas que ce choix soit judicieux. Je ne suis pas certain par exemple que les prochains samedi soient aussi attractifs, sauf sans doute le 20 avril pour le Prix de l’Atlantique à Enghien.