LONGCHAMP 2ème : réouverture ce dimanche du Temple du Galop

Les responsables de l’hippodrome ont perfectionné ce qui devait l’être après la mise en service l’an dernier du nouvel hippodrome refait à neuf pendant 2 ans.



Les pistes ont été retravaillées, les espaces de restauration multipliés et les toilettes augmentées (elles faisaient défaut en 2018) !



Un nouveau partenaire a été trouvé, Mercedes Benz, et ce dimanche reprennent les dimanches au Galop pour les familles avec entrées et animations gratuites pour les enfants alors que les jeunes trentenaires vont retrouver les Jeudis festifs en semi nocturne à partir du 16 mai prochain.



Sur la piste 3 courses de Groupes sont prévues ce jour pour les 3 ans qui visent le Diane et le Jockey Club et pour leurs aînés dans le prix d’Harcourt .



Tout est en place donc, si ce n’est les partants qui, encore une fois au niveau classique du galop, font défaut : ils ne seront que 15 dans les 2 épreuves de 3 ans et 7 chez leurs aînés. André Fabre sera le plus représenté encore avec 5 concurrents alors que le redoutable Britannique Charly Appleby en aura 2 pour la casaque Godolphin (4 partants).



Le quinté s’annonce difficile et, on le sait, les arrivées sont toujours étonnantes sur cet hippodrome. Plus que la confirmation de certaines jeunes pousses, j’attends donc de voir s’il y aura du mieux ou pas dans les handicaps à la faveur d’une piste plus travaillée. Espérons !