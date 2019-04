Les Wertheimer en pole à Longchamp

+

Belle journée de reprise pour la casaque classique, son même entraîneur Carlos Laffon- Parias et son même jockey Maxime Guyon. Le trio a remporté de belle façon les 2 courses de Groupes menant aux Classiques de mai ou de juin.



Shaman chez les mâles et Platane chez les pouliches se sont imposés assez nettement et ont posé des jalons pour les Poules d’Essai ou les prix de Diane et du Jockey Club. Leur manager Pierre-Yves Bureau a en effet déclaré que devant l’abondance de leurs bons chevaux, il fallait attendre d’autres épreuves pour savoir qui courra quoi.



Ce qui est certain c’est donc que la casaque des propriétaires de Channel sera très en vue dans les semaines à venir et c’est justice vu leur constance pour se maintenir par l’élevage et des achats au plus haut niveau ! Et c’est une belle récompense pour l’entraîneur espagnol discret mais efficace chaque année dans les meilleures courses.