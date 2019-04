Guillaume Macaire : une machine à gagner

+

Je ne sais pas combien l’entraîneur de Royan a de chevaux mais il sait les rentabiliser un peu partout en France. Les résultats de dimanche dernier le montrent bien : Il a gagné deux fois à Angoulême, une fois à Meslay-du-Maine et pris de nombreuses places dans d’autres endroits plus retirés.



Ce mardi, Guillaume Macaire a de nouveau gagné avec un inédit à Compiègne et il approche des 40 gagnants au PMU (sans compter ses succès en province). Il est ainsi tout près de François Nicolle mais avec un meilleur pourcentage de réussite puisqu’il gagne une fois sur trois, mais hélas souvent à petite cote car, comme moi, les turfistes le prennent en base à chaque fois.