Grand Steeple Chase de Paris 2019 : ZEturf partenaire

Les temps changent. Il y a quelques années, il n’était pas question qu’un nouvel opérateur s’invite sur les champs de course détenus par le Trot et le Galop. Eh bien c’est fini. ZEturf, le site hippique d’Emmanuel de Rohan-Chabot qui est le 2ème sur le net derrière le Pmu, est le sponsor cette année de la plus grande course d’obstacles prévue le dimanche 19 mai prochain à Auteuil.



ZEturf a signé pour un an mais n’exclut pas de prolonger son opération dans les années à venir. Pour le Galop, c’est toujours mieux d’avoir un sponsor qui se mobilise pour sublimer son épreuve, et pour Emmanuel de Rohan-Chabot, qui a des idées (souvent citées ici), c’est à la fois un plaisir car il aime les courses d’obstacles et une bonne opération publicitaire pour faire mieux connaître son site qui est souvent innovant.



Après Mercedes-Benz pour Longchamp et ZEturf pour Auteuil, le Galop amplifie donc sa recherche de partenaires pour générer toujours plus de visiteurs sur ses hippodromes.