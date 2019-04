Pmu : des résultats encourageants mais...

+

Les dirigeants de l’opérateur ont fait le point vendredi devant quelques journalistes (je n’étais pas convié) sur le 1er trimestre qui vient de s’achever. Ils l’estiment encourageant donc en se référant surtout à celui du dernier semestre 2018, même s’ils reconnaissent qu’il va falloir du temps pour redresser la spirale négative.



Pour cela, ils proposent pour les prochains mois : encore plus d’économies de fonctionnement (20 millions à trouver en 2019), des actions fortes dans les points de vente qui représentent 75% des enjeux, et une phase accentuée de reconquête, à la fois des turfistes réguliers, mais aussi du grand public via notamment une nouvelle campagne publicitaire fin avril et une nouvelle offre télé pour le second semestre. Voilà pour les objectifs.



En attendant les enjeux hippiques collectés à la fois en France et à l’international ont baissé de 3,1% et chez nous seulement de 3,4% pour 1,940 milliard de joués.



Concernant le nouveau quinté, le Pmu reconnait qu’il y a moins de gagnants du fait de la suppression d’un bonus mais il se félicite que ceux qui ont gagné touchent plus qu’auparavant. Au passage, il attend des Sociétés de Courses que les meilleures épreuves soient support de quintés pour évidemment faire plaisir aux turfistes ( comme c’est le cas à Vincennes ce samedi ). Pour le moment la baisse est de 7% dans ce pari mis en œuvre en janvier et qui est celui qui rapporte le plus à l’entreprise .



Autres annonces parallèles : les titulaires de points de vente devraient voir leurs commissions passer progressivement de 2,1 à 2,3%. Il devrait être possible, bientôt, de parier au Pmu sur des courses de 25 partants (s’il y en a en France). On devrait avoir la fin des écuries sur les courses (là je suis dubitatif pour des affaires de jeux) et le Pmu suit de près le dossier des Grands Parieurs Internationaux.



Donc, pour résumer, c’est mieux qu’à la fin 2018 mais il faudra du temps pur revenir à l’équilibre, voir à l’embellie. J’attends vos commentaires que j’imagine nombreux...