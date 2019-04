Vincennes : gare aux impondérables

+

On le sait, aux courses, rien n’est vraiment acquis avant le rouge à l’arrivée et en cela la belle réunion de samedi l’a encore montré.



Pierre Levesque a ainsi passé une sale journée.



Il a écopé de 4 jours de mise à pied pour, au sulky de Viking Fromentro, avoir causé la faute du grand favori Super Fez (2/1) au départ de la 5ème course et par ricochet avoir considérablement gêné Voleland.



Dans la 7ème, c’est lui qui a été bousculé avec Archibald par Cash Du Rib, lequel a été par la suite disqualifié de la 5ème place et son driver sanctionné .Archibald était à 16/1.



Quant à Eric Raffin, il a aussi été sanctionné de 4 jours de mise à pied et son trotteur de la 6ème épreuve, Edison du Puy (8/1) a été également disqualifié. Dans le feu de l’action, le crack driver a fait un brusque mouvement de tête et son casque a heurté le front du trotteur de Richard William Denéchère qui le suivait et qui s’est mis au galop ! Un incident et une sanctions rares.



Bon, pas mal de joueurs ayant fait le papier, ont vu par ces péripéties leurs jeux perdants.



Hélas, on ne peut pas tout prévoir. C’est pourquoi les turfistes réguliers que vous êtes méritent beaucoup plus de considérations qu’ils ne reçoivent actuellement !