Notre-Dame de Paris : le soutien des courses s’amplifie

+

Réagir

Merci de vos commentaires sur la bonne idée de Dominique Cordier reprise par les dirigeants hippiques. Dimanche 21 avril, le quinté rebaptisé Prix Notre-Dame de Paris à Auteuil (anciennement Prix du Président) devrait rapporter, selon mes calculs établis sur les années précédentes, entre 600.000 et 650.000 euros net pour la reconstruction de la cathédrale.



C’est moins, évidemment, que les grosses fortunes qui se sont manifestées, mais c’est un geste de solidarité nécessaire réalisé dans un contexte difficile, ce qui est bien, et avec la complicité de toutes les parties prenantes, Trot et PMU également. Ce pourrait être plus d’ailleurs si les turfistes parient plus que d’habitude à leur tour et je sais que certains le feront.



Christophe Soumillon, de son coté, a donc décidé de reverser, avec son agent Steve Obry, tous ses gains de la semaine, ce qui est à son honneur. Différents hippodromes de province ont également envisagé de faire des gestes symboliques en faveur de Notre-Dame. Je le ferais savoir sur RTL car de telles initiatives sont estimables et justifient évidemment l’ancrage de cette activité dans la vie commune de notre pays.