Prix de l'Atlantique : Bold Eagle doit rassurer samedi 19 avril à Enghien

Bold Eagle doit rassurer son entourage et tous ses supporters, samedi 12 avril à Enghien, dans le Prix de l’Atlantique qui réunira donc 12 partants sur 2.150 m derrière l’autostart. Le crack s’élancera à la 5ème place, de la première ligne, ce qui est un bon numéro, avec à ses côtés Dijon. Looking Superb partira, lui, en seconde ligne avec le 12.





Bold apprécie les parcours de vitesse et il est le double tenant du titre dans cette course où, l’an passé, il s’était montré très accrocheur pour résister à Belina Josselyn (avec Franck Nivard). Depuis, ça s’est plutôt mal passé, et le champion âgé de 8 ans reste sur un distancement dans le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur il y a un mois, qui suivait sa 3ème place du Grand Prix de France et la 6ème du Prix d’Amérique.





Tout le monde se demande s’il a encore la gnaque. Il est bien, assure de son côté Sébastien Guarato, qui déclare que dormir dehors depuis peu lui fait du bien. Ce sera donc Björn Goop qui sera au sulky pour l’effet de surprise sans doute. On verra s’il réussit le triplé et ainsi de se relancer. Je l’espère en tout cas, mais sans la même certitude qu’auparavant.