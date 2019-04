Prix de l'Atlantique : Bold Eagle non-partant samedi 20 avril à Enghien

+

Bold Eagle qui était attendu dans le Prix de l’Atlantique a fait une prise de sang ce vendredi après-midi qui a révélé un nombre trop élevé de globules blancs, 9000 au lieu de 5000 en temps normal .



Il n’a pas de symptômes mais son entourage a décidé de ne pas prendre de risque et surtout de ne pas être confronté à un nouvel échec. Bold sera donc absent, ce qui devrait faire le bonheur de Dijon, Uza Josselyn et Looking Superb , ses principaux opposants.