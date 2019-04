Carton plein pour JMB

+

Comme d’habitude. Il a remporté avec désinvolture les 2 épreuves qu’il disputait comme driver. Le quinté avec la favorite Freyja du Pont et le Prix de l’Atlantique avec son petit champion Looking Superb. Il partait pourtant en seconde ligne derrière l’autostart et malgré Dijon qui en tête allait vite, il s’est rapproché gentiment dans le dernier tournant avant de s’envoler dans la ligne d’arrivée et de faire sa révérence à 100m du poteau comme pour dire : qui m’aime me suive.



Looking Superb a effectué d’énormes progrès depuis son arrivée chez lui et il pourrait disputer l’Elitloppet s’il y est invité. Seconde et Troisième Uza Josselyn et Tessy d’Eté ont bien terminé comme Billie de Montfort pas très heureuse à la corde . Dijon qui a joué le lièvre n’a fini lui que 5ème. Bold Eagle n’a donc pas couru. Son entourage va faire des prises de sang avant chacune de ses participations car à l’entrainement , selon Sébastien Guarato , il ne montrait pas de signe d’infection .



Espérons qu’il ne s’agisse que d’un contre temps car on aimerait tant qu’il nous rassure sur son envie de gagner. Mais je ne sais si ce samedi il aurait pu endiguer le rush final de JMB vraiment impressionnant.