C'est l'année Marcel Rolland

Et cela fait plaisir car cet entraîneur discret mais aimable, notamment avec les journalistes , a connu un gros passage à vide ces dernières années qui coïncidait avec des décès personnels.



La roue tourne depuis janvier alors qu’il va fêter ses 70 ans cette année. Il a donc remporté le Prix Notre-Dame, prix du Président de la République, avec un outsider Montgeroult coté à 16/1. Ce dernier s’est imposé de bout en bout en avalant les obstacles et cela nous rappelle que dans le passé Marcel Rolland était considéré comme l’homme du Président de la République, qu’il avait gagné plusieurs fois avec son champion Perceval .



Plus encore, il semble posséder le meilleur Steeple-Chaser actuel avec Crystal Beach qui a remporté nettement l’une des dernières préparatoires et qui va disputer maintenant la prochaine, le prix Murat. La patience a donc payé pour entrainement qui prouve que la qualité paye toujours . C’est une question de temps.