Fin des écuries en jeux simples : je ne suis pas d'accord

C’est je crois ce mardi que le comité du Trot doit se pencher sur cette modification voulue par le PMU et qui doit entrer en vigueur avant l’été.



Le trot doit donner son approbation et les avis sont partagés comme le souligne dans Paris Turf Sylvain Copier avec un sondage qui donne une légère majorité favorable à ce changement.



En sa faveur donc la possibilité pour les joueurs de simple de toucher un peu plus qu’une cote divisée par 2 ou 3 et, j’imagine, l’idée d’intéresser les néophytes à un pari facile par rapport bien sûr au quinté.



Mais en sa défaveur le risque réel d’affaires de jeux et la possible fuite de certains parieurs dégoûtés !



Car, et là c’est mon expérience qui parle, il y en aura c’est sûr avec le 1er jockey sur le favori et un autre sur le tocard qui pourra l’emporter. C’est arrivé souvent et dans ce cas seuls les joueurs de couplés étaient spoliés. Là ce sera tout le monde.



N’ayant pas été consulté, je vais subir comme vous cette modification.



Qu’en pensez- vous ?