Jean-Pierre Dubois, bon pied bon œil.

Il n’arrêtera donc jamais, à 79 ans, le patriarche multi-millionnaire continue de driver et de gagner. Lundi dernier, il a remporté une nouvelle épreuve à Ecommoy avec une jeune 3 ans, Glory Island. Ce jour-là, il dominait JP Monclin, et les deux Abrivard, Matthieu et Alexandre, lequel vient de remporter sa millième course à 25 ans. Sa première, Jean-Pierre Dubois l’a gagné alors que Georges Pompidou était encore Président.



Avant la course, il y a l’entrainement, où il est bien sûr présent, sans oublier ses voyages un peu partout où il a ses antennes : en Australie, aux Etats-Unis, en Italie et en Scandinavie.

Jusqu’à peu, la limite d’âge pour driver était de 70 ans en France, mais devant la résistance des papys, une visite médicale approfondie suffit désormais pour rempiler. Comme il se porte bien, Jean-Pierre Dubois va encore nous étonner pendant longtemps.