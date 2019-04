Seulement 7 dans le Prix Ganay dimanche 28 avril 2019

+

À Longchamp, c’est le premier groupe 1 de la saison et heureusement que deux champions anglais sont venus renforcer nos cinq tricolores. Il y a pourtant 170.000 euros pour le gagnant et 8.000 pour le 5ème. C’est une course réservée aux chevaux d’âge sur 2.100m qui peuvent par la suite viser l’Arc de Triomphe et par contre s’il n’y a pas la quantité , il y a la qualité.



L’épreuve sera riche d’enseignements, en effet, il y a des retours en piste, après plusieurs mois d’absence, Waldgeist et Study Of Man, respectivement 4ème et 9 ème du dernier Arc, la jument de John Gosden Coronet à l’arrivée de tous ses groupes un anglais l’an passé, et enfin l’autre britannique Godolphin/ Appelby, Ghaiyyath, qui a causé une énorme impression au début du mois, en remportant la queue en trompette le Prix d’Harcourt.



Avec les 3 ans , Enable et la Tsui Sea Of Class, sont les légitimes prétendants au trophée début Octobre. À voir pour l’avenir, en regrettant évidemment le manque de participants.