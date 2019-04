Un quinté bizarre à Compiègne.

1

Commentaires

Si le Nicolle favori a fait sa valeur, c’est bien, tous les autres chevaux en vue ne se sont intéressés à la course que dans les 300 derniers mètres. Et encore, ils étaient bien trop loin des chevaux de tête pour participer à l’arrivée où l'on a affiché des 20, 30, et 40/1.



Les entraîneurs des favoris étaient pourtant confiants, il y avait une ligne qui s’était courue trois semaines auparavant, l’espace était normal, et ce ne sont pas les quelques gouttes tombées sur le champ dans la matinée qui ont pu changer quoi que ce soit.



Vraiment, je ne comprends pas et bien entendu, il n’y pas eu d’enquête des commissaires.

Ce n’est pas comme cela que l’on va conserver les turfistes réguliers (ceux qui ne jouent pas aux spots), ni conquérir les autres.