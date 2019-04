Le PMU lance sa nouvelle campagne de publicité

+

Absent du paysage audiovisuel et de l’affichage depuis plusieurs mois pour cause de restructuration, l’opérateur débute aujourd’hui et pour plusieurs semaines une campagne dont la signature est "Que les meilleurs gagnent !".



Elle est basée sur l’intensité du spectacle et sur l’émotion à l’arrivée de quelques parieurs.

Deux films vont être diffusés à la télévision, un long et un court, et plusieurs portraits de joueurs, pendant et après les courses, vont être affichés sur les supports prévus ici et là.



Ce faisant, le PMU entend, selon son responsable de la marque Timothée Loizeau, intéresser ses parieurs les plus fidèles à la veille des belles épreuves de galop et de trot en mai et juin, et au passage, alerter quelques néophytes toujours bienvenus. Des spots radios devraient suivre dans un mois.